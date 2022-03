Théâtre : Before Centre Culturel Irlandais, 5 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au mercredi 06 avril 2022 :

mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

Pour célébrer une complicité de longue date avec la compagnie Fishamble, le CCI présente “Before”, nouvelle production de l’excellent Pat Kinevane.

Ecrit et interprété par Pat Kinevane

Mis en scène par Jim Culleton

Pour célébrer une complicité de longue date avec la compagnie Fishamble (citons entre autres les pièces Forgotten, Underneath, Silent, Little Gem, On Blueberry Hill, toutes jouées à guichets fermés en nos murs), le CCI présente Before, nouvelle production de l’excellent Pat Kinevane et « tour de force d’une grande émotion » (Edinburgh Festivals Magazine).

A Dublin, le jour est venu où Clery’s, grand magasin emblématique, doit fermer… pour de bon. Pontius est à l’intérieur et cherche un cadeau pour sa fille qu’il n’a pas vue depuis presque vingt ans et avec laquelle il a bientôt rendez-vous. Le voyage de ce père est à la fois beau et étrange, et l’entraîne de la solitude de sa maison des Midlands à l’agitation d’O’Connell Street. Pour certaines personnes, il est tout bonnement impossible de trouver le bon cadeau…

« On est ému aux larmes bien sûr ! Kinevane est un talent rare et réellement captivant. » (***** The Herald)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais Paris 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/before https://www.facebook.com/ccirlandais/ https://twitter.com/cc_irlandais

