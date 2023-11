Je préfère qu’on reste amis Théâtre Beaulieu Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Je préfère qu’on reste amis Théâtre Beaulieu Nantes, 17 avril 2024, Nantes. 2024-04-17

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non 14 € à 24 € Billetterie : – billetterie-theatrebeaulieu- au guichet du théâtre les mercredis de 13h à 16h Comédie. « Je préfère qu’on reste amis. » C’est la phrase qu’il ne fallait pas prononcer. Claudine ne voulait pas l’entendre et surtout pas de la bouche de Valentin, car ce soir là, elle avait décidé de lui dévoiler son amour. Des rires, de l’amour, de l’humour… Pas de doute, c’est une vraie comédie romantique ! de Laurent Ruquiermise en scène : Aurélia Demay Durée : 1h30 Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/

