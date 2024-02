Les Dures à Cuire Théâtre Beaulieu Nantes, mardi 26 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-26 20:00 –

Gratuit : oui sur réservation : my.weezevent.com

Trois femmes techniciennes de la mairie préparent l’inauguration d’une place qui sera renommée en l’honneur d’Alice Milliat, grande sportive nantaise.Les officiels sont visiblement en retard. Elles profitent de ce temps libre pour prendre la parole et se révèlent être des artistes, drôles et surprenantes. Elles nous racontent en direct l’histoire de femmes pionnières dans le sport. Déjantées et décapantes, elles sont intarissables sur le sujet. Durée : 50 min. Tout public à partir de 7 ans Spectacle de la Compagnie Libracorps, proposé par la Ville de Nantes. Dans le cadre du 8 mars, journée internationale des droits des femmes

Théâtre Beaulieu Ile de Nantes Nantes 44200