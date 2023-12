YVAN L’AVENTURIER THEATRE BEAULIEU Nantes, 7 février 2024, Nantes.

Embarquement immédiat destination magie !Yvan l’aventurier a reçu pour mission magique de se rendre au sommet de la montagne sacrée. Pour quelle raison ? A lui de le découvrir… mais cette montagne est loin, très loin…Plus loin que le désert d’Amérique là où règne l’intrépide cowboy.Plus loin que le village indien là où vit l’arbre magique.Il faudra traverser mer et désert.Heureusement Yvan pourra compter sur les enfants pour l’aider dans cette aventure magique.Oyez jeunes aventurières et aventuriers ! N’oubliez pas de réviser les cordages du marin, hissez les voiles !!!Vous êtes prêts? Alors c’est parti…Durée : 50 minutes Spectacle magique et interactifA partir de 3 ansComédienne : Béatrice Gousset Magicien : Sébastien Paris Ecriture : Sébastien Paris Compagnie Yvan l’aventurier Plus de 500 représentations à travers la France

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes 44