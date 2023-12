COLUMBO THEATRE BEAULIEU Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

Revivez une enquête du lieutenant Columbo plus roublard et entêté que jamais.Comme disait ma femme, une bonne enquête policière au Théâtre Beaulieu, un jeudi soir, on ne l’avait pas vu venir.

Tarif : 16.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes