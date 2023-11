Les chansons préférées de l’Oncle Walt Théâtre Beaulieu Nantes, 24 décembre 2023, Nantes.

2023-12-24

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 10 € à 16 € Billetterie : – billetterie-theatrebeaulieu- billetreduc.com- au guichet du théâtre les mercredis de 13h à 16h

Comédie musicale pour enfants. Une comédie musicale made in Nantes avec trente chansons des films Disney en live ! Angélique est une princesse à l’ambition débordante qui rêve de courir le monde avant de monter sur le trône. Cornélia, sa grande pote, est sorcière de père en fils depuis qu’elle est une fille. Elle n’assume pas d’être une sorcière et on la comprend. Un jour dans ce royaume des rêves sans histoire, un magicien malchanceux va bouleverser la petite routine et mettre du piment dans la vie de ces deux grandes amies. Pour donner le tempo aux « Chansons préférées de l’Oncle Walt », les trois musiciens du Trio Coco vous embarquent dans l’univers des musiques des plus grands dessins animés Disney approuvés et validés par la souris la plus célèbre au monde. Trois chanteuses et chanteurs que vous pourrez accompagner car vous connaissez toutes les chansons par coeur… Hou la la, on va bien s’amuser ! Auteur et metteur en scène : Olivier CollinAvec Marlène Connan, Olivier Collin, Violaine Gallard, Alain Durandière, Laurent Cheval, Florent Abadie Public : à partir de 7 ans Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/