Théâtre : « Bayard, épopée féerique »

### Bayard est un cheval-fée qui hante des chansons de gestes du Moyen Âge. Une joyeuse compilation de ses exploits est partagée par la Cie Philodart : un conteur, une dresseuse voltigeuse et deux poneys. Au treizième siècle, les chansons de geste prennent des couleurs nouvelles : elles donnent la part belle à la magie et au merveilleux, sous l’influence de la matière de Bretagne et de l’imaginaire oriental. Le cheval fée Bayard est emblématique de ce genre épique teinté de fantastique. Il est à la fois l’objet d’une quète héroïque et un allié capable de faire basculer un combat. Ce spectacle familial suit les traces du cheval Bayard, compilant les épisodes puisés dans deux chansons de geste. Ce récit en musique de Guillaume Louis est associé à la performance narrative d’un poney shetland, Tchiki, et de sa dresseuse et comédienne Gratiane Ringler. Un trio pittoresque et poétique au service d’une épopée magique…

8€. Réservation obligatoire.

