THÉÂTRE BATTRE ENCORE COMPAGNIE LA MUE TTE Vandœuvre-lès-Nancy, 30 juin 2021-30 juin 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

THÉÂTRE BATTRE ENCORE COMPAGNIE LA MUE TTE 2021-06-30 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-02 20:00:00 20:00:00 Parc Richard Pouille 5 Rue d’Amsterdam

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Marionnette / Féminisme

Coproduction CCAM / Un spectacle présenté en partenariat avec La Manufacture, CDN Nancy Lorraine.

Trois femmes interprètes, trois hommes marionnettes. Entre décors évanescents aux polychromies suggestives, marionnettes portées et danses de salon, Battre encore interroge et métamorphose le jeu des dominations. La Mue/tte s’inspire du destin tragique des sœurs Mirabal, victimes de l’ordre patriarcal dans les années 1960. Elles deviennent les figures de proue puissantes et intemporelles de toutes les femmes, de tous les hommes, pour la justice. De la violence s’envole une pulsation joyeuse et dansante qui aide à combattre côte à côte. Le temps d’une danse macabre, la sororité réveille la poésie de la lutte. Battre encore, ce cœur qui pulse quoiqu’il advienne.

+33 3 83 32 31 25 http://www.centremalraux.com/

