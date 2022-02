Théâtre – Bastien sans mains Ploufragan, 1 avril 2022, Ploufragan.

Théâtre – Bastien sans mains Place de l’église Centre culturel Victor Hugo Ploufragan

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 18:35:00 Place de l’église Centre culturel Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor

36 15 j’existe

Bastien a 5 ans, et il n’a pas d’amis. Personne pour jouer avec lui à la récré, personne pour lui tenir la main dans le rang. Et Rebecca, sa maîtresse, ne comprend pas pourquoi.

Bastien est obnubilé par les chaussures et les lacets. Alors Rebecca s’énerve parfois un peu, après la sieste, de retrouver les chaussures de la classe transformées en mare aux canards. Mais surtout, Rebecca s’inquiète pour Bastien. Elle voudrait qu’il trouve sa place. Et elle est prête à tout pour l’y aider.

Olivier Letellier met en scène le joli texte d’Antonio Carmona autour de la différence dans un spectacle pour les plus petits. Tout en douceur et en fantaisie, le duo jongleur-comédienne les prend par la main sur le chemin de l’acceptation de l’autre.

A partir de 5 ans

