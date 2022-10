Théâtre : Bas les masques Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2023-03-11

Ctes-d’Armor Avec : Patrice Laffont, Tonya Kinzinger, Dominique de Lacoste, Loïse de Jadaut, Mike Fédée Un immeuble bourgeois. Dans une cave, un homme est retrouvé mort, assassiné.

Le commissaire Lucas est chargé de l’enquête. La dernière avant sa mise à la retraite.

Tout se jouera dans l’appartement du dernier étage de l’extraordinaire Madame « Dany ».

Un à un, les personnages y viendront tisser les fils invisibles de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des lieux ont eu un lien direct avec la victime et que quelques-uns semblent déjà se connaître entre eux.

L’énigme se complique et s’annonce difficile pour l’enquêteur qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus, machiavéliques et opportunistes, qui ne vont pas le ménager.

Une comédie policière, du théâtre polar, plein d’humour, de rebondissements, de quiproquos, de personnages déjantés… en quête de la vérité ! Ouvert à tous. Réservation conseillée. Casino du Val André 1 Cours Winston Churchill Pléneuf-Val-André

