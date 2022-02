Théâtre : « Bardamu je t’ai reconnu » Le Havre, 18 février 2022, Le Havre.

Théâtre : « Bardamu je t’ai reconnu » Le Havre

2022-02-18 – 2022-02-18

Le Havre Seine-Maritime

Par la Compagnie W.

Bardamu, c’était la guerre : t’es parti, t’as vu, t’as écrit. Et crois-moi ce que tu as écrit, on s’en souviendra longtemps. Ton style, comme tu l’appelles, est unique, et y en a qu’un dans le siècle, comme tu te plais à le dire.

Au commencement était le verbe et au début était le voyage, ton voyage Bardamu, celui qui mène à la folie meurtrière des hommes.

Fait comme un rat et pris au piège des saligauds du Roi Misère, tu es des nôtres Bardamu.

Je t’ai reconnu.

Vendredi 18 février à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/

Vendredi 18 février à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

Le Havre

