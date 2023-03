SPECTACLE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN Théâtre Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse

SPECTACLE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN Théâtre, 16 mai 2023, Bar-le-Duc . SPECTACLE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN 20 rue André Theuriet Théâtre Bar-le-Duc Meuse Théâtre 20 rue André Theuriet

2023-05-16 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-16 22:30:00 22:30:00

Théâtre 20 rue André Theuriet

Bar-le-Duc

Meuse . Le temps d’une nuit, dans une cité barricadée quelque part en Afrique… La tension monte entre quatre personnages. Meurtre, mensonges et complots s’enchaînent, sur fond de colonialisme et de racisme. Construit comme une tragédie, ce huis clos est rythmé par de vibrants face-à-face qui soulèvent peu à peu la vérité de chaque personnage. Les formidables comédiens de la Cie Kobal’t nous invitent à plonger dans les méandres d’une sombre vengeance. billetterie@acb-scenenationale.org +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Cie Kobal’t

Théâtre 20 rue André Theuriet Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse Théâtre 20 rue André Theuriet Ville Bar-le-Duc Departement Meuse Tarif Lieu Ville Théâtre 20 rue André Theuriet Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc /

SPECTACLE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN Théâtre 2023-05-16 was last modified: by SPECTACLE COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIEN Théâtre Bar-le-Duc 16 mai 2023 20 rue André Theuriet Théâtre Bar-le-Duc Meuse Meuse Théâtre Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse