Théâtre Balansun, dimanche 2 juin 2024.

Théâtre Balansun Pyrénées-Atlantiques

Avec la pièce Tonton Jacky ou l’eau du bain des bébés lapins de trois semaines , comédie écrite par l’ensemble des acteurs de l’association, d’après une idée originale de Frédéric Bonvoisin, acteur de l’association.

Tonton Jacky vient de mourir à 93 ans. Sans héritier direct, ce sont ses neveux et nièces qui vont se partager un magot de

10 millions d'euros ; ils sont accueillis par Georges, un ami et voisin de Jacky. Mais les tensions entre les frères, sœurs, cousins et belles-sœurs, et l'omniprésence de ce Georges, font que cette réunion de famille ne va pas se passer aussi sereinement que prévu.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:30:00

fin : 2024-06-02

Salle polyvalente

Balansun 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lebreton.franck@sfr.fr

