Théâtre bal “le grand thé dansant la jo(i)e 1978 Bosville, 5 septembre 2021, Bosville.

Théâtre bal “le grand thé dansant la jo(i)e 1978 2021-09-05 16:00:00 – 2021-09-05

Bosville Seine-Maritime Bosville

Écrit par quatorze auteurs et autrices d’aujourd’hui, porté par neuf comédiens swingant, ce spectacle-bal ressuscite l’année 1978, sans nostalgie aucune et invite le public à guincher.

Autour d’un certain Joseph «que tout le monde aime» se tissent histoires de familles, d’amitié, chassés-croisés amoureux et rêves d’avenir. Entre deux tubes entraînants, des pots-de-vin de vie se frôlent, tournoient, se marchent sur les pieds et parfois se déchirent, poignantes comme ouverture violonnée d’un slow.

Oscillant sans cesse entre réel et fiction, ce vrai bal joue à alterner spectaculaire et invisible et il est possible de détour d’un rock endiablé ou d’une tasse de thé, un personnage vous glisse ses confidences à l’oreille …

DURÉE 2h

A la salle polyvalente à 16h

Tarifs C : 11 à 5€

Public : 12 ans +

Écrit par quatorze auteurs et autrices d’aujourd’hui, porté par neuf comédiens swingant, ce spectacle-bal ressuscite l’année 1978, sans nostalgie aucune et invite le public à guincher.

Autour d’un certain Joseph «que tout le monde aime» se tissent…

Écrit par quatorze auteurs et autrices d’aujourd’hui, porté par neuf comédiens swingant, ce spectacle-bal ressuscite l’année 1978, sans nostalgie aucune et invite le public à guincher.

Autour d’un certain Joseph «que tout le monde aime» se tissent histoires de familles, d’amitié, chassés-croisés amoureux et rêves d’avenir. Entre deux tubes entraînants, des pots-de-vin de vie se frôlent, tournoient, se marchent sur les pieds et parfois se déchirent, poignantes comme ouverture violonnée d’un slow.

Oscillant sans cesse entre réel et fiction, ce vrai bal joue à alterner spectaculaire et invisible et il est possible de détour d’un rock endiablé ou d’une tasse de thé, un personnage vous glisse ses confidences à l’oreille …

DURÉE 2h

A la salle polyvalente à 16h

Tarifs C : 11 à 5€

Public : 12 ans +

dernière mise à jour : 2021-08-31 par