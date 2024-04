Théâtre | Backlash Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, mardi 9 avril 2024.

Danny, un type lambda et un brin frustré, tombe un jour sur les vidéos d’Angry Alan, masculiniste qui défend les Droits des Hommes, et met le doigt dans un engrenage… Mardi 9 avril, 20h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/spectacle-backlash

Du 2024-04-09 20:00 au 2024-04-09 21:30.

En partenariat avec Sirennes, festival des cultures de l’imaginaire, et Mythos, festival des arts de la parole

Kentucky, USA, aujourd’hui.

Danny est un homme comme tant d’autres.

Un homme divorcé, installé avec sa nouvelle copine, père d’un adolescent qu’il ne voit jamais.

Un homme qui a été licencié en temps de crise d’un boulot bien payé, pour retrouver un boulot plus ingrat.

Un homme frustré.

Un homme qui surfe sur internet, et tombe un jour sur une vidéo qui parle des Droits Masculins, publiée par un certain « Angry Alan ».

Danny accroche, commence à se passionner pour la cause, y trouve des forces, et glisse lentement mais inexorablement dans un engrenage masculiniste.

Et en prenant confiance en lui, Danny cherche à renouer le contact avec son fils.

Distribution

Texte : Penelope Skinner

Traduction : Guillaume Doucet

Conception : Guillaume Doucet et Bérangère Notta

Jeu : Philippe Bodet avec la participation de Guillaume Trotignon

Création lumière : Juliette Besançon

Création sonore : Maël Oudin

Régie : Adeline Mazaud

Administration : Marine Gioffredi, Hélène Lega

Diffusion : Chloé Montel

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2