Theâtre – Babïl Saint-Brieuc, 25 novembre 2022, Saint-Brieuc.

Theâtre – Babïl

Centre Social de La Puce à l’Oreille Rue Guillaume Apollinaire Saint-Brieuc Ctes-d’Armor Rue Guillaume Apollinaire Centre Social de La Puce à l’Oreille

2022-11-25 19:00:00 – 2022-11-25 20:00:00

Rue Guillaume Apollinaire Centre Social de La Puce à l’Oreille

Saint-Brieuc

Ctes-d’Armor

Deux amis, Tohu et Bohu, racontent une histoire qu’ils ont inventée : un peuple décide de bâtir une tour, mais les relations s’enveniment et l’édifice peine à s’élever. Tout comme les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont du mal à s’accorder. L’un, confiant, est très à l’aise avec les mots. L’autre, plus timide, bégaie et finit difficilement ses phrases. Il leur faudra pourtant se partager la parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble.

Revisitant le mythe de la tour de Babel, cette pièce tendre met en scène une joyeuse histoire de la parole. À la fois profonde et simple, elle propose une réflexion sur le langage accessible aux plus jeunes.

Le jeudi, à la Villa Carmélie et vendredi au Centre Social de La Puce à l’Oreille (quartier Croix St Lambert).

A partir de 6 ans

+33 2 96 78 32 91

Rue Guillaume Apollinaire Centre Social de La Puce à l’Oreille Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-10-21 par