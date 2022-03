Théâtre : B.D.B.D.B Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Théâtre : B.D.B.D.B Le Havre, 11 mars 2022, Le Havre. Théâtre : B.D.B.D.B Le Havre

2022-03-11 – 2022-03-11

Le Havre Seine-Maritime Boulevard du Boulevard du Boulevard par le Groupe Théâtral Universitaire. Le groupe théâtral de l’université propose cette année un spectacle en forme de patchwork déjanté d’extraits de pièces de Feydeau. Humour donc, tendance vaudeville, mais surtout mâtiné de délire, de trépidations et de truculence ! Date : le vendredi 11 mars à 20h

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h45

Tarif : 8€ Réservation auprès de la Maison de l’Étudiant : 02 32 74 42 42 ou service.culturel@univ-lehavre.fr. Boulevard du Boulevard du Boulevard par le Groupe Théâtral Universitaire. Le groupe théâtral de l’université propose cette année un spectacle en forme de patchwork déjanté d’extraits de pièces de Feydeau. Humour donc, tendance vaudeville, mais… +33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/ Boulevard du Boulevard du Boulevard par le Groupe Théâtral Universitaire. Le groupe théâtral de l’université propose cette année un spectacle en forme de patchwork déjanté d’extraits de pièces de Feydeau. Humour donc, tendance vaudeville, mais surtout mâtiné de délire, de trépidations et de truculence ! Date : le vendredi 11 mars à 20h

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h45

Tarif : 8€ Réservation auprès de la Maison de l’Étudiant : 02 32 74 42 42 ou service.culturel@univ-lehavre.fr. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Théâtre : B.D.B.D.B Le Havre 2022-03-11 was last modified: by Théâtre : B.D.B.D.B Le Havre Le Havre 11 mars 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime