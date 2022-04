Théâtre – Azaline se tait Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres Théâtre: “Azaline se tait”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Si Azaline se tait, c’est parce qu’elle a beaucoup à dire, trop à dire. Si Azaline joue avec ses petits camarades à des jeux violents, c’est parce qu’elle imite les adultes. Surtout son père… Théâtre: “Azaline se tait”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

