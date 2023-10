Saison Culturelle > spectacle « Sur le coeur, fantasmagorie Post MeToo » Théâtre Avranches, 8 février 2024, Avranches.

Théâtre fictionnel, musique, danse

Nathalie Fillion – Théâtre Baldaquin

Co-production Mont Saint-Michel – Normandie

Cette fiction poétique et musicale questionne les résonances du phénomène « Me too » et le monde qui est le nôtre, pour s’interroger sur la manière de ne pas renoncer à la beauté, quitte à rire du désastre.

Paris, 2025. De nouvelles pathologies apparaissent accompagnées de leurs lots de peurs, anxiétés et

phobies nouvelles,… autant de symptômes inédits qui alertent l’O.M.S et la communauté scientifique.

L’hôpital de La Pitié Salpetrière vient d’ouvrir une nouvelle unité de soin et de recherche. Iris est placée en observation car elle a brutalement cessé de parler. Porte-t-elle un secret trop lourd ?

Sa chambre devient le lieu de toutes les fictions, de toutes les fantasmagories…

Les objets se métamorphosent, les instruments médicaux deviennent musicaux. La musique, les bruitages, la voix des absents jouent avec la perception visuelle et sonore. La musique, au nom de tout ce que les mots ne peuvent dire,

est omniprésente avec une variété de couleurs à la mesure de la variété des émotions.

Un spectacle sensible qui dit aussi beaucoup de nos modes de vie.

A partir de 12 ans.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

Fictional theater, music, dance

Nathalie Fillion – Théâtre Baldaquin

Co-production Mont Saint-Michel – Normandie

This poetic and musical fiction explores the resonance of the « Me too » phenomenon and our world, and asks how we can not give up on beauty, even if it means laughing at disaster.

Paris, 2025. New pathologies are appearing, bringing with them new fears, anxieties and phobias

phobias… all new symptoms that have alerted the WHO and the scientific community.

La Pitié Salpetrière hospital has just opened a new care and research unit. Iris is under observation because she has suddenly stopped speaking. Is she carrying too heavy a secret?

Her room becomes the setting for all kinds of fictions and phantasmagorias?

Objects metamorphose, medical instruments become musical. Music, sound effects and the voices of the absent play with visual and aural perception. Music, in the name of all that words cannot say,

is omnipresent, with a variety of colors to match the variety of emotions.

A sensitive show that also says a lot about our lifestyles.

Ages 12 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Teatro de ficción, música, danza

Nathalie Fillion – Teatro Baldaquin

Coproducción Mont Saint-Michel – Normandía

Esta ficción poética y musical explora la resonancia del fenómeno « Me too » y nuestro mundo, preguntándose cómo podemos seguir abrazando la belleza, incluso si eso significa reírnos del desastre.

París, 2025. Aparecen nuevas patologías, junto con su cuota de nuevos miedos, ansiedades y fobias..

fobias… nuevos síntomas que alertan a la OMS y a la comunidad científica.

El hospital Pitié Salpetrière acaba de abrir una nueva unidad de cuidados e investigación. Iris está en observación porque de repente ha dejado de hablar. ¿Lleva un secreto demasiado grande?

Su habitación se convierte en el escenario de todo tipo de ficciones y fantasías?

Los objetos se transforman, los instrumentos médicos se vuelven musicales. La música, los efectos sonoros y las voces de los ausentes juegan con la percepción visual y auditiva. La música, en nombre de todo lo que las palabras no pueden decir,

es omnipresente, con una variedad de colores a juego con la variedad de emociones.

Un espectáculo sensible que también dice mucho sobre nuestros modos de vida.

A partir de 12 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Fiktionales Theater, Musik, Tanz

Nathalie Fillion – Baldaquin-Theater

Koproduktion Mont Saint-Michel – Normandie

Diese poetische und musikalische Fiktion hinterfragt die Resonanz des Phänomens « Me too » und unsere Welt, um sich zu fragen, wie wir nicht auf die Schönheit verzichten können, selbst wenn wir über die Katastrophe lachen müssen.

Paris, 2025. Neue Krankheiten treten auf und bringen neue Ängste, Befürchtungen und Befürchtungen mit sich

diese neuen Symptome alarmieren die WHO und die wissenschaftliche Gemeinschaft.

Das Krankenhaus La Pitié Salpetrière hat gerade eine neue Behandlungs- und Forschungseinheit eröffnet. Iris wird unter Beobachtung gestellt, weil sie plötzlich aufgehört hat zu sprechen. Trägt sie ein zu großes Geheimnis mit sich herum?

Ihr Zimmer wird zum Ort aller Fiktionen, aller Phantasmagorien?

Die Gegenstände verwandeln sich, medizinische Instrumente werden musikalisch. Die Musik, die Geräusche, die Stimmen der Abwesenden spielen mit der visuellen und akustischen Wahrnehmung. Musik, stellvertretend für alles, was Worte nicht sagen können,

ist allgegenwärtig mit einer Vielfalt an Farben, die der Vielfalt der Emotionen entspricht.

Eine sensible Aufführung, die auch viel über unsere Lebensweise aussagt.

Ab 12 Jahren.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

