Théâtre avec objets / Création : FABBRICA Amiens, jeudi 28 mars 2024.

Théâtre avec objets / Création : FABBRICA Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 14:30:00

fin : 2024-03-28 16:00:00

FABBRICA d’Ascanio Celestini / Compagnie Les BEN’ ARTs

La Fabbrica, c’est l’usine, littéralement. Et c’est tout ce qui s’y rattache. La grande humanité de Celestini et son regard sur les petites gens nous plongent au cœur de la vie de ces ouvriers et de ces familles italiennes, au cours d’un XXème siècle mouvementé.

La Fabbrica devient alors le lieu des amours, des bonheurs entre camarades, celui des secrets, des luttes. C’est aussi le théâtre des changements : de l’aristocratie ouvrière aux délocalisations, de la fierté d’appartenir à une communauté au désespoir de sa désagrégation. C’est la mémoire ouvrière qu’il s’agit ici d’explorer mais, là où un documentaire s’arrêterait aux faits, à la recherche d’une vérité inscrite dans le quotidien, Ascanio Celestini pousse ce quotidien jusqu’au fantastique révélant, par là-même, la vérité du poète, du rêveur.

Avec légèreté et une forme de magie, il dévoile, entre humour et amertume, la mémoire d’un passé dont l’écho se fait très présent, celui des usines en cessation d’activité, des luttes syndicales sans cesse renouvelées et de la recherche d’une identité. C’est donc toute une histoire ouvrière qui apparaît, entre témoignages et récits extraordinaires, présentant les temps de l’origine, où l’ouvrier était indispensable à la production, puis ceux de la Grande Guerre et du régime fasciste jusqu’à la période contemporaine où règne la réduction mécanique des travailleurs.

Avec le soutien du Centre culturel Jacques Tati – Amiens, de La Briqueterie – Amiens, du Centre Social et Culturel d’Etouvie, du Tas de Sable – Ches Panses Vertes – Amiens, du Trait d’Union – Scène culturelle – Longueau, de Culture à la ferme – Beauquesne et du Chaudron – Scène des étudiants – Amiens

Mise en scène : Éric Goulouzelle

Dès 13 ans

7 .

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-12 par SIM Hauts-de-France – OT D’AMIENS