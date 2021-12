Théâtre avec les Mille Hérons Saint-Aubin-du-Plain, 15 janvier 2022, Saint-Aubin-du-Plain.

Théâtre avec les Mille Hérons Saint-Aubin-du-Plain

2022-01-15 – 2022-01-15

Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres Saint-Aubin-du-Plain

8 EUR Soirée théâtre avec au programme 3 comédies : les jeunes interpréteront 2 pièces en 1ère partie ”Du coq au vin” de Jean-Marie Cauët et ”Et si on parlait un peu d’hommes” de Jérôme Dubois suivi des adultes en 2ème partie avec la pièce ”Pétard ça déménage” de Claude Schmitt !!!

Si vous souhaitez venir admirer les trois comédies de cette année, pensez à réservez !

Les Mille Hérons vous remercient et souhaitent vous voir encore nombreux cette année !!!

Saint-Aubin-du-Plain

