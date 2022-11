Théâtre avec Les Gais Lurons: « LE RETOUR » Tronget Tronget Catégories d’évènement: Allier

Tronget

Théâtre avec Les Gais Lurons: « LE RETOUR » Tronget, 25 novembre 2022, Tronget. Théâtre avec Les Gais Lurons: « LE RETOUR »

salle Robert Déternes Tronget Allier Office de tourisme du Bocage bourbonnais

2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 23:00:00 Tronget

Allier Tronget EUR 6 3 représentations:



– vendredi 25/11/2022 à 20H30

– samedi 26/11/2022 à 20H30

– dimanche 27/11/2022 à 14H



entrée: 6€



à la salle Robert Déternes à Tronget cdftronget@live.fr +33 6 81 25 70 06 https://www.facebook.com/cdftronget Tronget

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais

Détails Catégories d’évènement: Allier, Tronget Autres Lieu Tronget Adresse salle Robert Déternes Tronget Allier Office de tourisme du Bocage bourbonnais Ville Tronget lieuville Tronget Departement Allier

Tronget Tronget Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tronget/

Théâtre avec Les Gais Lurons: « LE RETOUR » Tronget 2022-11-25 was last modified: by Théâtre avec Les Gais Lurons: « LE RETOUR » Tronget Tronget 25 novembre 2022 Allier salle Robert Déternes Tronget Allier Office de tourisme du Bocage bourbonnais Tronget

Tronget Allier