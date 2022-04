THEATRE AVEC LES ATP Lunel, 18 mai 2022, Lunel.

THEATRE AVEC LES ATP Lunel

2022-05-18 – 2022-05-18

Lunel Hérault Lunel

EUR 5 15 Pour ce nouveau rendez-vous théâtral, les ATP de Lunel vous proposent « Fado dans les veines », écrit et mis en scène par Nagège Prugnard pour la Compagnie Magma Performing Théâtre. Cette pièce est une odyssée poétique aux accents surréalistes qui interroge le silence recouvrant l’histoire des migrations portugaises sous Salazar, la révolution des œillets et les valeurs de solidarité et de fraternité que Nadège Prugnard amène au bord des larmes et de l’intime.

C’est le poème parlé-chanté des déracinements, des ombres de l’exil, du labyrinthe de la « saudade » mais aussi la chanson-protestation, musicale et symbolique de cette migration intime et politique, qu’elle assène comme une boxeuse dansant ses coups sur un ring. Un poème qui parle de violence et d’amour, de jouissance et de chaos, de sexe et de transgression, qui joue et se joue des trois F « Fado-Fatima-Football ».

Lunel

