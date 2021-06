Chaville Parc de l'hôtel de ville Chaville, Hauts-de-Seine Théâtre avec Le Reptile cambrioleur Parc de l’hôtel de ville Chaville Catégories d’évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Théâtre avec Le Reptile cambrioleur Parc de l’hôtel de ville, 29 août 2021-29 août 2021, Chaville. Théâtre avec Le Reptile cambrioleur

Parc de l’hôtel de ville, le dimanche 29 août à 15:30

### Théâtre avec Jacques Prévert Les comédiens de l’association Le Reptile Cambrioleur nous enchanteront avec Jacques Prévert, ses poèmes, ses scénes de théâtre burlesque ou les scènes cultes qu’il a écrits, comme _Les enfants du Paradis._ Intervention théâtrale avec plusieurs comédiens de l’association Le Reptile cambrioleur. Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T15:30:00 2021-08-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Parc de l'hôtel de ville Adresse 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Ville Chaville lieuville Parc de l'hôtel de ville Chaville