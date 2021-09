Penmarch Penmarch Finistère, Penmarc'h Théâtre avec la troupe Grain de Sel Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Théâtre avec la troupe Grain de Sel Penmarch, 5 septembre 2021, Penmarch. Théâtre avec la troupe Grain de Sel 2021-09-05 – 2021-09-05 Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch Finistère La troupe Grain de Sel est originaire de St-Jean-Trolimon . +33 6 22 88 87 42 La troupe Grain de Sel est originaire de St-Jean-Trolimon . dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Ville Penmarch lieuville 47.81826#-4.37781