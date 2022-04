Théâtre avec la troupe du Strapontin AUDITORIUM JEAN POULAIN Briare Catégorie d’évènement: Briare

Théâtre avec la troupe du Strapontin AUDITORIUM JEAN POULAIN, 8 avril 2022, Briare. Théâtre avec la troupe du Strapontin

AUDITORIUM JEAN POULAIN, le vendredi 8 avril à 20:00

La troupe du Strapontin vous propose cette soirée divertissante avec les oeuvres de Feydeau (Par la fenêtre et Hortense a dit “je m’en fous”) et de Courteline (Gros chagrins). Pas de réservation, participation au chapeau. La troupe du Strapontin se produit avec des oeuvres de Feydeau et de Courteline à l’auditorium Jean Poulain. AUDITORIUM JEAN POULAIN square Pierre Armand Thiébaut, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu AUDITORIUM JEAN POULAIN Adresse square Pierre Armand Thiébaut, Briare Ville Briare lieuville AUDITORIUM JEAN POULAIN Briare

AUDITORIUM JEAN POULAIN Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

Théâtre avec la troupe du Strapontin AUDITORIUM JEAN POULAIN 2022-04-08 was last modified: by Théâtre avec la troupe du Strapontin AUDITORIUM JEAN POULAIN AUDITORIUM JEAN POULAIN 8 avril 2022 Auditorium Jean Poulain Briare Briare

Briare