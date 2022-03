Théâtre avec la troupe de l’Estacade Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Théâtre avec la troupe de l’Estacade Roscoff, 26 avril 2022, Roscoff. Théâtre avec la troupe de l’Estacade rue Yan d’Argent Salle du cinéma Ste Barbe Roscoff

2022-04-26 20:45:00 – 2022-04-26 rue Yan d’Argent Salle du cinéma Ste Barbe

Roscoff Finistère Roscoff Représentation théâtrale à Roscoff avec la troupe de L’Estacade.

“22 novembre 63”: J.F Kennedy est assassiné à Dallas. Comédie de Jean Franco.

Dans le rire et l’émotion, comment, en 12 tableaux, de Tel Aviv à New York en passant par Rio, Amsterdam ou Paris, les hommes ont reçu la nouvelle au moment où elle était diffusée. Réservations dans le hall du cinéma le samedi de 14h à 16h à partir du 19 mars et avant la représentation à partir de 20h. +33 2 98 61 12 41 Représentation théâtrale à Roscoff avec la troupe de L’Estacade.

