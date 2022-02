THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LANDREENNE “TAILLEUR POUR DAMES” AU LANDREAU Le Landreau Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LANDREENNE “TAILLEUR POUR DAMES” AU LANDREAU Le Landreau, 3 mars 2022, Le Landreau. THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LANDREENNE “TAILLEUR POUR DAMES” AU LANDREAU salle des Noelles 23 Rue de la Loire Le Landreau

2022-03-03 – 2022-03-03 salle des Noelles 23 Rue de la Loire

Le Landreau Loire-Atlantique 3 EUR Il s’est bien rendu à l’Opéra cette nuit-là, comme

convenu, pour y rejoindre sa maîtresse…

« A 2 heures, sous l’horloge », avait-elle dit.

Il l’a attendue, attendue, mais la belle Suzanne n’est

jamais venue.///

Sans clé pour rentrer chez lui, le Docteur Moulineaux est

alors contraint de passer la nuit sur la banquette de

l’escalier. Mais comment expliquer cela à Yvonne, sa

femme ?///

Quand la vérité est inavouable, une seule solution : le

mensonge. Et comment se sortir d’un mensonge si ce

n’est par un autre mensonge : Aïe donc, Aïe donc !!!

Moulineaux pourrait bien regretter cette soirée au bal

de l’Opéra…///

Sur place : bar et petite restauration*

*Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur- Théatre avec La Compagnie Landréenne à la salle des Noelles au Landreau le jeudi 3 mars, le vendredi 4 mars, le samedi 5 mars et le lundi 7 mars à 20h30 cie.landreenne@gmail.com Il s’est bien rendu à l’Opéra cette nuit-là, comme

convenu, pour y rejoindre sa maîtresse…

« A 2 heures, sous l’horloge », avait-elle dit.

Il l’a attendue, attendue, mais la belle Suzanne n’est

jamais venue.///

Sans clé pour rentrer chez lui, le Docteur Moulineaux est

alors contraint de passer la nuit sur la banquette de

l’escalier. Mais comment expliquer cela à Yvonne, sa

femme ?///

Quand la vérité est inavouable, une seule solution : le

mensonge. Et comment se sortir d’un mensonge si ce

n’est par un autre mensonge : Aïe donc, Aïe donc !!!

Moulineaux pourrait bien regretter cette soirée au bal

de l’Opéra…///

Sur place : bar et petite restauration*

*Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur- salle des Noelles 23 Rue de la Loire Le Landreau

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Landreau, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Landreau Adresse salle des Noelles 23 Rue de la Loire Ville Le Landreau lieuville salle des Noelles 23 Rue de la Loire Le Landreau Departement Loire-Atlantique

Le Landreau Le Landreau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-landreau/

THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LANDREENNE “TAILLEUR POUR DAMES” AU LANDREAU Le Landreau 2022-03-03 was last modified: by THEATRE AVEC LA COMPAGNIE LANDREENNE “TAILLEUR POUR DAMES” AU LANDREAU Le Landreau Le Landreau 3 mars 2022 Le Landreau Loire-Atlantique

Le Landreau Loire-Atlantique