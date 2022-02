Théâtre avec la Comédie de la Brenne Chançay Chançay, 5 mars 2022, ChançayChançay.

Théâtre avec la Comédie de la Brenne Chançay Chançay

2022-03-05 – 2022-03-05

Chançay Indre-et-Loire Chançay Indre-et-Loire

Détourner la loi Littoral ? C'est facile ! Forcer un propriétaire de camping à vendre malgré sa volonté ? C'est tout aussi facile ! C'est, du moins, ce que pense cet agent immobilier peu scrupuleux qui, avec l'appui de ses amis politiques, cherche à accaparer un charmant camping familial afin de construire à la place un « superbe » complexe hôtelier. Ceux qui connaissent « Au camping des Flots-Bleus » retrouveront certaines situations et quelques personnages qui ont fait le succès de cette pièce du même auteur, parue en 2004 ; cette fois, la distribution et le fond de l'histoire sont différents. Tout en conservant l'aspect comique, dans cette joyeuse comédie, Yvon Taburet aborde un thème qui lui est cher : l'aménagement du littoral et la lutte contre les excès de la spéculation immobilière

La comédie de la Brenne vous invite au théâtre à la salle des fêtes de Vernou-sur-Brenne avec la comédie «Mer belle devenant agitée » de Yvon Taburet.

