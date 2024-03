Théâtre avec la Cie Les Rigoldons Court Toujours ! Centre Culturel C2 Torcy, samedi 30 mars 2024.

Théâtre avec la Cie Les Rigoldons Court Toujours ! Centre Culturel C2 Torcy Saône-et-Loire

Dans un salon de coiffure, des clients tous plus originaux les uns que les autres entrent en scène. Faites-vous un gros shampoing de clichés, une coupe de jeux de mots et vous aurez une formule complète pour un moment de détente et de fous rires. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Centre Culturel C2 2 rue Jean Vilar

Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Théâtre avec la Cie Les Rigoldons Court Toujours ! Torcy a été mis à jour le 2024-03-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)