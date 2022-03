Théâtre avec Cisse en Scène Vouvray Vouvray Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La troupe de théâtre Cisse en Scène présente « Le ravissement d'Adèle » de Rémi de Vos. Adèle a disparu. Cette nouvelle se répand comme la poudre entre les villageois. Qui est coupable ? Cette mystérieuse affaire trouble la quiétude dans les foyers. Deux enquêtes sont menées, l'une par la police, l'autre par la belle-mère de la disparue. Mais chacun y va de ses suspicions. Dans cette joyeuse comédie, les masques tombent et les langues se délient. La disparition d'Adèle est devenue le véritable cheval de bataille d'un village jusqu'alors sans histoire. A priori. Méfions-nous des apparences, mais pas trop ! En première partie : la pièce des juniors. Réservation conseillée auprès du bureau d'information touristique de Vouvray.

