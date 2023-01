Théâtre avec Boeing Boeing Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’Évènement: Le Malesherbois

Théâtre avec Boeing Boeing Le Malesherbois, 5 février 2023, Le Malesherbois . Théâtre avec Boeing Boeing Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

2023-02-05 17:00:00 – 2023-02-05 Le Malesherbois

Loiret La commune du Malesherbois débute sa saison culturelle 2023, avec la pièce de théâtre Boeing Boeing. Cette pièce de théâtre est la pièce française la plus jouée dans le monde, avec plus de 25 000 représentations dans 55 pays. +33 2 38 34 81 91 http://www.ville-lemalesherbois.fr/agenda2/category/40-billetterie Le Malesherbois

