2023-01-21 – 2023-01-21

Samedi 21 et dimanche 22 janvier : AUXON – Théâtre « Impair, père et passe » avec la troupe Guillemigelé de Creney. Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Comédie écrite par Ray Cooner en 1992, jouée à la michaudière en 2001 et nominée aux molières. L’histoire se déroule dans un grand hôpital Parisien quand le Dr Jouffroy se prépare à délivrer son discours de fin d’année à ses collaborateurs et au ministre de la santé. Mais celui-ci se trouve interrompu par l’arrivée subite d’une ancienne infirmière qui vient lui annoncer que son fils de 23 ans l’attend à l’accueil suite à leur aventure extraconjugale et qu’il veut voir son père. Des rebondissements et des situations attendues à faire passer une agréable soirée ! Tarif : 10 €. Organisé par le Comité de Jumelage du Val d’Armance. Réservation : +33 (0)3 25 70 50 41 – +33 (0)3 25 70 56 49

