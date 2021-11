Auxon Auxon Aube, Auxon Théâtre Auxon Auxon Catégories d’évènement: Aube

Auxon

Théâtre Auxon, 20 novembre 2021, Auxon. Théâtre Auxon

2021-11-20 – 2021-11-20

Auxon Aube Auxon 10 Eur Samedi 20 novembre : AUXON – Théâtre avec la Troupe Guillemigele, à 15h à la salle des fêtes. “L’amour foot” une pièce drôle et satirique. Tarif : 10 €. Réservation : +33 (0)3 25 70 50 41 – +33 (0)3 25 70 56 49. Organisé par le Comité de Jumelage du Val d’Armance. Port du masque obligatoire jpr-jumelage@orange.fr Samedi 20 novembre : AUXON – Théâtre avec la Troupe Guillemigele, à 15h à la salle des fêtes. “L’amour foot” une pièce drôle et satirique. Tarif : 10 €. Réservation : +33 (0)3 25 70 50 41 – +33 (0)3 25 70 56 49. Organisé par le Comité de Jumelage du Val d’Armance. Port du masque obligatoire Auxon

dernière mise à jour : 2021-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Auxon Autres Lieu Auxon Adresse Ville Auxon lieuville Auxon