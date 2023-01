THÉATRE AUX MATELLES – LES HIVERNALES DE LA CLEMENTINE Les Matelles, 27 janvier 2023, Les Matelles Les Matelles.

2023-01-27 – 2023-01-27

LES HIVERNALES DE LA CLEMENTINE

Le 27, 28 et 29 janvier 2023 à la Salle Albertine Sarrazin aux Matelles

Pour cette 24 ième édition, 3 spectacles vous sont proposés soutenus par la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation

Au programme :

Vendredi 27 Janvier à 21 Heures

LA NOSTALGIE DES BLATTES Comédie de Pierre Notte

par la Cie Accordage Toutpublic -70mn

« Deux septuagénaires, pétillants témoins d’une époque révolue, sont assises côte à côte dans une sorte de musée où tout est lisse, sous la surveillance de drones, à la merci d’une brigade sanitaire.Survivantes d’un monde aseptisé, idéalisé avec ses êtres refaits, elles exhibent leur vraie nature, sans bistouri ni collagène, elles s’exposent et attendent un client, un passant.Contraintes à cette promiscuité, elles se jaugent, s’opposent, se battent, s’apprivoisent au souvenir de ce qu’elles ont connu et qui n’est plus……..pour s’affronter à nouveau au moindre écart de l’autre…….dans l’attente d’un monde meilleur…..peut-être… »

Samedi 28 Janvier à 21 Heures

UN AIR DE FAMILLE Comédie de Bacri et Jaoui

par le Triangle de Castelnau-le-lez Toutpublic-80mn

Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard se retrouve chez l’un des deux fils, Henri, tenancier du bistrot « Au père tranquille ». Sa femme, Arlette, est en retard et tout le monde l’attend. Philippe, le frère d’Henri, numéro quatre dans une grande entreprise, est inquiet de sa prestation télévisée de la journée et ne se préoccupe que de lui-même, alors que c’est l’an- niversaire de sa femme, Yolande, qu’il traite avec mépris. Une rivalité terrible se joue entre les deux frères que la mère ne fait qu’attiser en affichant sa préférence pour Philippe. Quant à la sœur, Betty, elle est en instance de rupture avec Fred, serveuse dans le bar d’Henri.

Dimanche 29 Janvier à 17 Heures

PIERRE APRÈS PIERRE Comédie dramatique de Julien Covain

par la Cie de l’ Ellipse de Vailhauquès Ados ou adultes – 90 mn

Qui est Pierre ? Que fait-il là ? De quoi l’accuse-t-on ?Et qui est sa femme ? Que nous cache-t-elle ?Est-il possible qu’il ne se souvienne pas…?Une mise en scène réaliste et en- levée pour un thriller hitchcockien, tendre, parfois violent, drôle souvent, qui tient le public en haleine et le fait passer par toutes les émotions sans une minute de répit.

clementine34@wanadoo.fr +33 6 62 32 57 50

dernière mise à jour : 2023-01-20 par