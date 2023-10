Festival Les Traverses Théâtre aux Mains Nues Paris Catégorie d’Évènement: Paris Festival Les Traverses Théâtre aux Mains Nues Paris, 29 juin 2024, Paris. Festival Les Traverses Samedi 29 juin 2024, 14h00 Théâtre aux Mains Nues Gratuit Le 29 juin 2024, les marionnettes sortiront du Théâtre aux Mains Nues pour un événement festif au grand air ! Évènement gratuit. Rendez-vous dans le square des Cardeurs pour des spectacles et des ateliers de marionnettes ! Programmation à venir Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T19:00:00+02:00

2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T19:00:00+02:00 festival marionnette Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre aux Mains Nues Adresse 43 rue du clos 75020 Paris Ville Paris Departement Paris Age max 99 Lieu Ville Théâtre aux Mains Nues Paris latitude longitude 48.8578;2.407394

Théâtre aux Mains Nues Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/