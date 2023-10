Festival Entrées de jeu Théâtre aux Mains Nues Paris, 10 avril 2024, Paris.

Festival Entrées de jeu 10 – 12 avril 2024 Théâtre aux Mains Nues Gartuit

Le Théâtre aux Mains Nues invite les enfants du quartier Saint-Blaise, leurs parents et tou·te·s les amoureux·ses du théâtre de marionnettiste à retrouver les populaires guignols et polichinelles dans la simple configuration du plaisir de les voir jouer, batifoler et batailler.

Comment la nouvelle génération d’artistes s’empare-t-elle de ces archétypes ? Regardez comme leurs variations nous les restituent avec l’humour, la verve et la virtuosité d’un éternel d’aujourd’hui.

Festival en entrée libre et en extérieur.

Programmation à venir.

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

2024-04-12T16:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

festival marionnette

Laurette Burgholzer/Cie Ueueue