« Ce matin-LA » de la compagnie CHOUETTE il pleut ! Dimanche 17 mars 2024, 11h00, 16h00 Théâtre aux Mains Nues Gratuit

Ce matin-LÀ est un voyage initiatique sur la découverte du monde et de soi-même. Un joyeux mélange de curiosité, surprise et courage sur fond de papier, peinture et Vivaldi. Ce matin-là, le réveil de notre petit personnage ne va pas se passer comme à son habitude où tout est propre, blanc, limpide et parfaitement bien rangé. Non, ce matin c’est un enchaînement de catastrophes où tout se froisse, se déchire, et se tache. Cette routine brisée va d’abord lui sembler terrible et inquiétante, mais au fur et à mesure que les accidents surgissent, ils se transforment en joyeuses surprises puis en grandes découvertes. Ainsi, s’ouvrant au monde et maîtrisant ses peurs, notre petit personnage va découvrir une explosion de possibles et une ouverture joyeuse vers un foisonnement de vie.

Réservation un mois avant la date de l’événement.

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T11:30:00+01:00

2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

marionnette spectacle

Stephen Zezza