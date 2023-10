« L’épopée de Pénélope » de la compagnie Les Illustres Enfants Juste Théâtre aux Mains Nues Paris Catégorie d’Évènement: Paris « L’épopée de Pénélope » de la compagnie Les Illustres Enfants Juste Théâtre aux Mains Nues Paris, 25 janvier 2024, Paris. « L’épopée de Pénélope » de la compagnie Les Illustres Enfants Juste 25 – 27 janvier 2024 Théâtre aux Mains Nues 13€ tarif plein 8€ tarif réduit 5€ tarif habitant·e du quartier Saint-Blaise et groupes Pénélope attend son cher mari depuis vingt ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n’en sait rien mais elle attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes. Elle parle à son chat, Claude. Elle écoute la radio, surtout l’horoscope. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter. Claude plonge pour l’attraper. En cherchant son chat, Pénélope tombe la tête la première dans son panier à laine. Une tempête gronde dans le poste de radio, le panier est englouti. Pénélope se retrouve sur les mers de Poséïdon. Malgreé un gros mal de mer, des tempêtes, elle apprend à naviguer. Son savoir du tricot va l’aider à retisser des liens dans un monde désuni. A sa manière, Pénélope va raccommoder la mer et reprendre les mailles de sa vie. Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lepopee-de-penelope »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T14:50:00+01:00

2024-01-27T15:30:00+01:00 – 2024-01-27T16:20:00+01:00 marionnette spectacle Camillelvis Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre aux Mains Nues Adresse 43 rue du clos 75020 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Théâtre aux Mains Nues Paris latitude longitude 48.8578;2.407394

Théâtre aux Mains Nues Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/