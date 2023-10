« Ne m’attends pas… » de la compagnie La neige sur les cils Théâtre aux Mains Nues Paris, 7 décembre 2023, Paris.

« Ne m’attends pas… » de la compagnie La neige sur les cils 7 – 9 décembre Théâtre aux Mains Nues 13€ tarif plein

8€ tarif réduit

5€ tarif habitant·e du quartier Saint-Blaise et groupes

16€ tarif atelier + spectacle

Les spectateur·trice·s sont embarqué·e·s au cœur d’un monde onirique où les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser et peuvent ainsi toutes les nuits partir en voyage. Mais un jour, une maison part sans son locataire… Commence alors une quête initiatique mêlant marionnette à gaine et dessins animés dans un univers poétique et drôle à la recherche de la maison perdue.

Un atelier pour les enfants est proposé à la suite des représentations du samedi 9 décembre (réservation conseillée).

Spectacle programmé dans le cadre de Marionnettons-nous!, festival jeune et très jeune en partenariat avec le festival Les enfants d’abord (du 27 novembre au 15 décembre 2023).

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T09:40:00+01:00

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:10:00+01:00

marionnette theatre

Hubert Jegat