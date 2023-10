« Caillou et le Bouffe-Coeur » de la compagnie La Barbe à Maman Théâtre aux Mains Nues Paris Catégorie d’Évènement: Paris « Caillou et le Bouffe-Coeur » de la compagnie La Barbe à Maman Théâtre aux Mains Nues Paris, 29 novembre 2023, Paris. « Caillou et le Bouffe-Coeur » de la compagnie La Barbe à Maman 29 novembre – 1 décembre Théâtre aux Mains Nues Plein tarif : 13€, tarif réduit : 8€, super tarif : 5€ et gratuit pour les enfants du quartier C’est l’histoire de Caillou, une petite fille dont le frère a volé la voix. Mais en faisant ça, lui-même a perdu son cœur et s’est endormi pour cent ans. Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-et-ignoble-et-puant Bouffe-Cœur, et espérer ainsi retrouver sa voix. Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T15:00:00+01:00 – 2023-11-29T15:34:00+01:00

2023-12-01T19:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:10:00+01:00

marionnette theatre Marion Kling

Théâtre aux Mains Nues
43 rue du clos 75020 Paris
Paris

