« Le roi mouton » de la compagnie Les petites Don Quichotte Théâtre aux Mains Nues Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le Roi Mouton

Les petites Don Quichotte

Théâtre musical, muppets et marionnettes portées

Le Roi Mouton met en scène un mouton rencontrant une ascension sociale fulgurante. Ce dernier devient roi des animaux, lorsque par un jour de grand vent, une couronne tombe littéralement sur sa tête. Les rapports de force et de pouvoir généralement attendus dans les fables animalières se trouvent alors renversés et les loups, furieux de devoir se soumettre à ce nouveau souverain, vont tout mettre en œuvre pour le discréditer. Aidé de ses ami·e·s et de son gouvernement bancal, Jean 1er va essayer d’arrêter les mystérieux coupables, ceux faisant courir à son sujet les pires calomnies.

PS : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite et involontaire.

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris Paris 75020 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T14:00:00+01:00 – 2023-11-09T14:50:00+01:00

2023-11-11T17:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:30:00+01:00

marionnette theatre

