« On aurait dit » de la compagnie Permis de construire 14 – 28 octobre Théâtre aux Mains Nues Plein tarif : 13€, tarif réduit : 8€, tarif super réduit : 5€ et gratuit pour les enfants du quartier

Visite guidée théâtralisée

« Quand j’étais petit, je croyais que la calvitie était une coupe de cheveux qu’on pouvait demander au salon de coiffure », Thibaut.

« Moi, je pensais que quand j’étais en voiture la nuit, la lune me suivait », Ouidad.

« Je pensais qu’il y avait une personne, accroupie dans les distributeurs, qui s’occupait de donner aux clients le produit qu’ils choisissaient. Elle avait tout un stock à côté d’elle. Et aux gens méchant·e·s, elle coinçait le produit exprès », Annaëlle.

Après avoir collecté auprès d’adultes des imaginaires de leur enfance, Permis de construire s’est amusée à les illustrer et les matérialiser dans une exposition-spectacle. On aurait dit, c’est à la fois une exposition dans laquelle on peut déambuler librement, et la visite guidée théâtralisée et marionnettisée de cette exposition. Laissez-vous guider dans ce voyage joyeux et pétillant au cœur de l’imagination.

Théâtre aux Mains Nues 43 rue du clos 75020 Paris

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:10:00+02:00

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:40:00+02:00

Permis de construire