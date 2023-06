Les Traverses, festival de marionnettes en plein air THÉÂTRE AUX MAINS NUES Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Les Traverses, festival de marionnettes en plein air Samedi 1 juillet, 14h00 THÉÂTRE AUX MAINS NUES Entrée libre, gratuite sans réservation.

Le 1er juillet, les marionnettes sortiront du Théâtre aux Mains Nues pour un événement festif au grand air ! Événement gratuit.

Rendez-vous dans le square des Cardeurs pour des spectacles et des ateliers de marionnettes !

Programmation complète à retrouver sur notre site internet : http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/site/index

THÉÂTRE AUX MAINS NUES 7 square des Cardeurs Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France 0143 72 60 28 http://www.theatre-aux-mains-nues.fr http://www.facebook.com/theatre.auxmainsnues;http://twitter.com/ThtreauxMainsNu [{« link »: « http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/site/index »}] → Lieu de programmation Le Théâtre accueille des compagnies émergentes et reconnues. Installé dans le quartier St Blaise (20ème) depuis dix ans, le Théâtre est rapidement devenu un espace de rencontre avec des spectateurs aussi bien avertis que novices dans l’art de la marionnette. → Créations axées sur les écritures contemporaines Depuis septembre 2007, le Théâtre aux Mains Nues est dirigé par Eloi Recoing, metteur en scène et traducteur. Ses activités de création et de transmission s’appuient sur des dramaturgies fortes, d’hier ou d’aujourd’hui et sur l’hybridation des pratiques dans le domaine de la marionnette. → Espace de formation professionnelle et d’accompagnement des compagnies Depuis la fondation du Théâtre par Alain Recoing, maître de la marionnette à gaine, ces deux axes sont au cœur de nos missions. L’équipe pédagogique est constituée d’artistes professionnels et s’applique à confronter l’ensemble des disciplines impliquées dans l’art de la marionnette. De nombreux appels à projets sont proposés aux jeunes compagnies. → Actions sur le territoire La question du lien entre l’activité créatrice du Théâtre et son implantation au cœur du quartier St Blaise est un enjeu majeur. Ce théâtre de proximité propose des parcours en extérieur et développe des actions de sensibilisation en partenariat avec les acteurs locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

©Théâtre aux Mains Nues