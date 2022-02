Théâtre : Aux amis du carrefour Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gaillan-en-Médoc Gironde EUR 8 La troupe les “Drôles gaillanais” vous présente la pièce de Jean-Pierre Mourice “Aux amis du carrefour”

L’annonce du projet de tracé de la prochaine voie express crée un remue-ménage dans l’unique troquet de la commune. les sous-entendus et ragots circulent au bord du zinc, ou les piliers de bistro, le boucher aussi correspondant du journal local, Madame le Maire et d’autres villageois se retrouvent…

