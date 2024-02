Théâtre autour du chant de la baleine Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust, vendredi 23 février 2024.

Théâtre autour du chant de la baleine, avec 2 artistes… Belges ! Le spectacle, Le chant de la baleine », est une fiction sonore en live de 50 minutes pour tout public à partir de 8 ans.

Le pari de cette formule passe par nos oreilles. C’est de la bande son, fabriquée à vu, que surgit l’univers de notre histoire: voix off, musique, bruitages, ambiances sonores.

Telles deux artisanes de l’imaginaire, les comédiennes vont faire advenir les images, les personnages des sons qu’elles produisent en direct.

« Le chant de la Baleine c »est l’histoire de deux enfants qui se rencontrent dans un cimetière ; ça parle de deuil, d’aventures et d’amitié, et c’est tiré d’une pièce de théâtre primée d’une autrice belge, Catherine Daele.

De 18h30 à 19h30, avec une ouverture du lieu de 17h à 22h30

Participation au chapeau

Galettes & crêpes de 19h30 à 21h30 .

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23 19:30:00

Auberge du Gueslin 2 Rue du Guelin

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne

