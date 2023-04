Soirée Eurovision Théâtre Auditorium de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Soirée Eurovision Théâtre Auditorium de Poitiers, 13 mai 2023, Poitiers. Soirée Eurovision Samedi 13 mai, 20h30 Théâtre Auditorium de Poitiers EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres, la Ville de Poitiers, Erasmus Students Network-Poitiers et EC2U Students organisent une soirée festive à l’occasion de l’Eurovision le samedi 13 mai 2023 au Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP).

Venez regarder l’Eurovision sur écran géant, soutenir votre pays préférer et participer à des animations.

Rendez-vous au TAP à partir de 20h30. Théâtre Auditorium de Poitiers 1 Bd de Verdun, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

