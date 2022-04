Théâtre au Vox : Paul, Gershwin et moi Saint-Christoly-de-Blaye, 30 avril 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Théâtre au Vox : Paul, Gershwin et moi Salle du vox Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle du vox Route de Saint-Savin

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye

0 0 EUR ” Adèle, chanteuse lunaire et fantaisiste, débarque en désordre dans la vie de Paul, pianiste anxieux et inaccessible. Leur cohabitation est quelque peu chaotique mais leur amour pour la musique de Georges Gershwin va leur permettre de dépasser leurs divergences. Doutes, colère, répit, espérance…Ils vont nous offrir avec délice des numéros dignes de Broadway, où la modestie de la production est comblée par la grandeur de leurs rêves d’enfant. On s’engouffre avec bonheur dans cette comédie au charme intemporel en compagnie des fantômes de Fred Astaire et Judy Garland.”

Les ventes de billets se feront du lundi 25 au venredi 29 avril à la mairie (aux heures d’ouverture du secrétariat) et au guichet le soir du specacle.

” Adèle, chanteuse lunaire et fantaisiste, débarque en désordre dans la vie de Paul, pianiste anxieux et inaccessible. Leur cohabitation est quelque peu chaotique mais leur amour pour la musique de Georges Gershwin va leur permettre de dépasser leurs divergences. Doutes, colère, répit, espérance…Ils vont nous offrir avec délice des numéros dignes de Broadway, où la modestie de la production est comblée par la grandeur de leurs rêves d’enfant. On s’engouffre avec bonheur dans cette comédie au charme intemporel en compagnie des fantômes de Fred Astaire et Judy Garland.”

Les ventes de billets se feront du lundi 25 au venredi 29 avril à la mairie (aux heures d’ouverture du secrétariat) et au guichet le soir du specacle.

+33 5 57 42 50 40

” Adèle, chanteuse lunaire et fantaisiste, débarque en désordre dans la vie de Paul, pianiste anxieux et inaccessible. Leur cohabitation est quelque peu chaotique mais leur amour pour la musique de Georges Gershwin va leur permettre de dépasser leurs divergences. Doutes, colère, répit, espérance…Ils vont nous offrir avec délice des numéros dignes de Broadway, où la modestie de la production est comblée par la grandeur de leurs rêves d’enfant. On s’engouffre avec bonheur dans cette comédie au charme intemporel en compagnie des fantômes de Fred Astaire et Judy Garland.”

Les ventes de billets se feront du lundi 25 au venredi 29 avril à la mairie (aux heures d’ouverture du secrétariat) et au guichet le soir du specacle.

©Compagnie Imagine

Salle du vox Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye

dernière mise à jour : 2022-04-08 par