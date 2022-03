Théâtre au Vox – “Mon meilleur copain” Fort-Mahon-Plage, 22 avril 2022, Fort-Mahon-Plage.

Théâtre au Vox – “Mon meilleur copain” Fort-Mahon-Plage

2022-04-22 – 2022-04-22

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage Somme

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

La Compagnie Mimes et Masques débarque avec une comédie désopilante “Mon meilleur copain” de Eric Assous.

L’histoire : Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades. Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive. La pièce tourne autour des rapports amicaux et conjugaux, et tout au long de la représentation, la situation ne fait qu’empirer entre les personnages qui se retrouvent dans un engrenage dont on se demande comment il va se dénouer, ce qui rendra la pièce d’autant plus captivante. Il s’agit là d’une de ces comédies aussi surprenantes qu’absolument géniales qu’il est bon de voir.

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

+33 3 22 23 36 00

