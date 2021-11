Théâtre au Vox – “Mon colocataire est une garce” Fort-Mahon-Plage, 26 novembre 2021, Fort-Mahon-Plage.

Théâtre au Vox – “Mon colocataire est une garce” Fort-Mahon-Plage

2021-11-26 – 2021-11-26

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage Somme

Rendez-vous à 20 h 30 aux cinéma le Vox de Fort-Mahon-Plage

Le pitch ?

Il a plus de 40 ans et il est puceau. Elle est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver tout le collège. Il était la risée

de tous… Elle frappe à sa porte 35 ans plus tard pour chambouler son quotidien de vieux garçon.

Nadège a un plan diabolique, Hubert est la cible parfaite !

Mais, la garce n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace !

La belle et la bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable…

Une histoire drôle et moderne pleine de rebondissements piquants et hilarants.

Mise en scène par JC Parquier, la comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado, « Mon colocataire est une garce », sera interprétée par Éric Deston et Sandra Galand.

Tarifs :

Entrée Adulte : 15€

Entrée “Enfant” : 10€ (-10ans)

Pass sanitaire obligatoire bien entendu

+33 3 22 23 36 00

Fort-Mahon-Plage

